Imam Iquioussen en fuite : le mandat d'arrêt européen peut-il vraiment aboutir ?

Le dossier entier est émaillé de rebondissements. Depuis la délivrance d'un arrêté d'expulsion à l'encontre de l'imam Hassan Iquioussen, annoncée le 28 juillet par Gérald Darmanin, la volonté du ministre de l'Intérieur ne cesse d'être contrariée. Après avoir essuyé un revers administratif, le locataire de la place Beauvau doit faire face à la fuite du "prêcheur des cités". "Manifestement en Belgique", selon le ministre, il est visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 2 septembre.

Sauf que l'avocate du conférencier conteste la légalité de la procédure. D'après Me Lucie Simon, elle se fonde sur une infraction "qui n'est pas constituée". Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, persiste et signe. "S'il est à l'étranger et notamment chez nos voisins, la coopération judiciaire fera qu'il sera interpellé", a asséné Gérald Darmanin vendredi soir. Alors, cette procédure est-elle crédible ?