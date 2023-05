1er-Mai : la Brav-M "évidemment engagée aujourd'hui" mais "pas en première ligne", indique Laurent Nunez sur LCI

Elle sera intégrée dans le dispositif de maintien de l'ordre prévu ce 1er-Mai. La Brav-M (Brigade de répression des actions violentes motorisée) est "évidemment engagée aujourd'hui" dans le dispositif de sécurité de 5000 policiers pour encadrer la manifestation dans la capitale, mais "pas en première ligne", a indiqué sur LCI le préfet de police de Paris Laurent Nunez. Il a également ajouté que des sanctions seraient "très vite" envisagées contre certains de ses membres, ayant eu des propos menaçants et humiliants envers des manifestants interpellés lors d'un cortège sauvage contre la réforme des retraites en mars.

Cette brigade de binômes de policiers à moto "a vocation à intervenir quand des casseurs et des groupes violents se dispersent, qu'ils essaient de nous contourner. La seule façon de les récupérer, c'est d'être mobile", a-t-il plaidé. "C'est une compagnie d'intervention très classique, comme les CRS ou les gendarmes mobiles, mais qui, simplement pour aller plus vite et récupérer les groupes de casseurs, se déplace à moto, puis met le pied à terre et règle le problème d'ordre public. J'espère que je n'aurai pas à l'employer aujourd'hui, cela signifierait qu'il y a des troubles à l'ordre public et que des casseurs sont à l'action", a poursuivi le préfet de police.