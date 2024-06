Une manifestation est prévue ce week-end contre le chantier controversé de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres (Tarn). Malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur, les organisateurs ont annoncé le maintien de la mobilisation. D'importants moyens vont être déployés pendant trois jours pour éviter tout débordement.

C'est un événement redouté depuis plusieurs jours déjà par les autorités. À l'appel des Soulèvements de la Terre, de la Confédération Paysanne et de plusieurs collectifs écologistes locaux comme La voie est libre, à l'origine de la mobilisation, une manifestation est annoncée ce week-end - dès vendredi 7 juin et jusqu'à dimanche dans le Tarn - contre le chantier controversé de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

Pour prévenir tout incident, le ministre de l'Intérieur avait indiqué mardi avoir demandé au préfet du Tarn d'interdire l'événement, alors que les organisateurs étaient en pleine "préparation". Mais les Soulèvements de la terre et la Confédération paysanne ont déposé un recours contre cette interdiction, examiné vendredi après-midi par le tribunal administratif de Toulouse. Jeudi, Etienne Fauteux, un des porte-parole de La Voie est libre, a assuré que les trois jours de manifestation se dérouleront comme prévu. "On maintient la manifestation. Cette interdiction est une atteinte démesurée aux libertés fondamentales. Cela marque un virage autoritaire de la part du gouvernement", a-t-il assuré.

"On attend 15.000 personnes. On est un mouvement d'opposition des plus forts en France", a-t-il affirmé, avant d'ajouter : "Interdire, c'est disproportionné et injustifié. Il veut installer un climat de peur alors que c'est une manifestation massive et populaire. Les gens viennent pour lutter contre la destruction de leur territoire".

Des armes déjà saisies

Les autorités craignent des débordements ce week-end, alors que les opposants à l'autoroute en construction appellent à se rassembler à Puylaurens, dans le Tarn, contre un "projet absurde et d'un autre temps qui va bétonner et détruire directement 366 hectares de terres agricoles". Les collectifs ont d'ores et déjà annoncé qu'interdit ou pas, l'événement sera maintenu, faisant craindre des incidents. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a ainsi expliqué que la manifestation pourrait être "extrêmement violente" avec "jusqu'à 5000 personnes (attendues)", dont "600 blacks blocs (...) qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, s'en prendre aux biens, attaquer des personnes".

"Des contrôles de zone ont commencé à avoir lieu et depuis lundi des couteaux, des marteaux, des haches sont saisis dans les véhicules", a détaillé le patron de la place Beauvau mardi devant les députés. Selon nos informations, les contrôles ont débuté le long de la route nationale qui dessert le terrain où les manifestants se rassemblent. Outre les armes, les forces de l'ordre ont saisi des boules de pétanque, des bonbonnes de gaz et de nombreuses autres armes par destination.

Quel dispositif de sécurité ?

Face à ces risques, selon nos informations, douze unités de force mobile - huit unités de CRS et quatre de gendarmerie - soit 800 personnes seront sur place. S'y ajoutent d'autres forces de sécurité, soit près d'un millier de gendarmes et de policiers qui seront mobilisés pendant ces trois jours. "Notre objectif n'est pas d'aller à la confrontation et le premier signe est justement l'interdiction de la manifestation", a indiqué le préfet du Tarn Michel Vilbois alors que la principale manifestation est attendue samedi 8 juin à partir de 13 heures. Outre les manifestations interdites, sont aussi prohibés les drones, ainsi que le transport de carburant et d’alcool.

Selon plusieurs sources, les autorités s'attendent à des sorties, nocturnes notamment, d’individus sur des engins de chantiers. L'une d'elles explique que "depuis plusieurs semaines déjà, chaque nuit, des individus cagoulés circulent dans la zone et tentent de commettre des exactions". Depuis plusieurs mois, la construction de cette portion d'autoroute de 53 km qui réduirait d'une vingtaine de minutes le trajet Castres-Toulouse, fait l'objet d'une importante contestation. Ces dernières semaines, plusieurs engins utilisés pour les travaux de construction ont été incendiés sur le chantier.

Fin avril à Toulouse, un cortège d'opposants à ce projet d'autoroute avait réuni entre 1550 personnes (préfecture) et 5000 manifestants (organisateurs) dans une ambiance festive. L'autoroute devrait être mise en circulation fin 2025.