Manifestation du 19 janvier : un homme amputé d'un testicule après un coup de matraque d'un policier

Les faits se sont produits en pleine manifestation. Jeudi 19 janvier, tous les syndicats appelaient à une première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon les sources, entre 1,12 et "plus de deux millions" de personnes ont répondu à l'appel des organisations syndicales, une manifestation qui s'est globalement bien déroulée, ont salué organisateurs et gouvernement. Mais un incident, et pas des moindres, s'est produit boulevard Beaumarchais, à Paris (XIe arrondissement), en plein cœur de l'après-midi.

Un homme d'une vingtaine d'années a reçu un violent coup de matraque à l'entrejambe de la part d'un policier. Ce manifestant, un ingénieur franco-espagnol passionné de photographie, a dû être amputé d'un testicule. Il va porter plainte pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation par une personne dépositaire de l'autorité publique", indique son avocate, Me Lucie Simon, à TF1info précisant qu'il s'agit d'une qualification criminelle.