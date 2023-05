Manifestation du 1er-Mai à Paris : l'usage de drones par la police validé par le tribunal administratif

La décision est tombée à peine deux heures avant le départ du cortège. L'utilisation de drones par la police pour la manifestation du 1er-Mai à Paris a été autorisée ce lundi à la mi-journée par le tribunal administratif, alors que des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale. Des décisions similaires ont été prises à Bordeaux, au Havre et à Lyon notamment.

Le tribunal de Paris avait été saisi en référé (urgence) par l'Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) et le Syndicat des avocats de France (SAF), auxquels se sont adjoints la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et le Syndicat de la magistrature (SM). Leurs avocats ont demandé la suspension d'un arrêté pris par le préfet de police de Paris le 20 avril permettant le survol de drones, un "dispositif dangereux au regard des libertés fondamentales", telles que la "vie privée", celles "d'aller et venir, de manifester, la liberté d'expression".