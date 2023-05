1er-Mai à Paris : que sait-on de ces images montrant un projectile exploser au niveau de la tête d’un gendarme ?

La manifestation du 1er-Mai a été émaillée de violences lundi à Paris, avec notamment la présence de Black Blocs dans le cortège. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, 32 manifestants et 259 policiers et gendarmes ont été blessés dans la capitale, dont un CRS gravement brûlé au visage par un jet de cocktail Molotov.

L'incertitude demeurait en revanche concernant l’état de santé d’un gendarme, après qu’une grenade a explosé à hauteur de sa tête. Sur des images qu’il vient de filmer et publier sur Twitter, le journaliste indépendant Jules Ravel indique dans un premier temps que "les gendarmes tentent une charge mais sont accueillis sous une pluie de feu d’artifices et de pétards, un pétard explose sur la tête d’un gendarme". Avant de rectifier, sous le poids des commentaires lui faisant remarquer son erreur : il s’agirait ici d’une grenade et non pas d’un simple pétard.