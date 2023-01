Manifestation du 31 janvier : 11.000 policiers et gendarmes mobilisés

Douze jours après une première manifestation contre la réforme des retraites, des milliers de personnes sont de nouveau attendues mardi 31 janvier dans les rues de France pour protester contre les propositions du gouvernement sur le sujet.

Afin de sécuriser les cortèges et éviter tout débordement, un important dispositif de sécurité est mis en place. "11.000 policiers et gendarmes, dont 4000 rien que pour Paris, sont mobilisés pour permettre aux gens, s'ils le souhaitent, de manifester dans de bonnes conditions. C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie que de permettre ce droit à manifester qui est un droit constitutionnel", a annoncé ce mardi le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, précisant que les forces de l'ordre seront "1000 de plus que par rapport à la dernière journée de mobilisation".