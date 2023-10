Manifestation pro-palestinienne à Paris : la justice suspend l'interdiction, plusieurs milliers de personnes rassemblées

"Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales, [...] doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public", estime le tribunal. "Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de la note des services spécialisés établie en vue de la présente manifestation, que le rassemblement projeté présenterait un risque particulier de violences, à l'encontre d'autres groupes ou des forces de l'ordre."

Dès lors, les arrêtés préfectoraux attaqués portent "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester", conclut le tribunal, en ordonnant leur suspension. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris acte de cette décision, et indiqué sur BFMTV qu'il espérait "de tout cœur que cette manifestation sera pour la Palestine et pas pour une haine des juifs".