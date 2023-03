Violences en marge des manifestations : Dupont-Moretti appelle les procureurs à la fermeté

Par ailleurs, il leur a demandé d'appliquer "une réponse pénale systématique et rapide" à l'encontre des personnes interpellées en marge des rassemblements. Cette fermeté vis-à-vis des manifestants doit s'appliquer, selon la note du ministre, pour ceux interpellés pour "troubles graves à l'ordre public", "atteintes aux personnes et aux biens" et "actes d'intimidation et menaces contre les élus", avec une attention toute particulière vis-à-vis des infractions qui concernent ces derniers.

"Chaque fois que les circonstances de commission des faits le justifieront, vous apprécierez la possibilité de retenir les qualifications" de l'article "qui dispose qu’est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation" à l'encontre d'un élu, a rappelé le ministre.