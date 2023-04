Manifestations contre la réforme des retraites : pourquoi de telles flambées de violence à Rennes ?

Selon les autorités, l’ultra-gauche dans ses différentes composantes successives est très présente dans la ville, notamment sur le campus de l’université Rennes 2. Par ailleurs, la proximité géographique avec Notre-Dame-des-Landes a pu avoir une incidence sur l'émergence et la permanence de ces mouvements. "Cette ZAD a pu un temps servir d’incubateur à cette mouvance", selon le procureur.

"Les groupes radicaux comme 'Défense collective' s'emploient à faire dès que cela est possible dégénérer les manifestations, comme ce fut le cas samedi dernier et ce, quel que soit le sujet de contestation", affirme Philippe Astruc. "Il s’agit là d’activistes très politisés, aguerris aux techniques de harcèlement des forces de l’ordre et de guérilla urbaine. Ils s’emploient à dégrader des enseignes qui représentent à leurs yeux le capitalisme. Ils s'en prennent à des symboles de l’État, comme le commissariat du centre-ville vendredi soir. Ils n'hésitent pas non plus à s'attaquer à des cibles politiques, comme la maire de Rennes, qui a été menacée, et dont la mairie a fait l’objet de plusieurs tentatives d’incendie lors du présent mouvement, ou deux députés de la majorité qui ont également été victimes d’actes d’intimidation", nous détaille le procureur.