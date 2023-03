Violences policières : des appels à manifester ce jeudi à Paris, les autorités anticipent tout débordement

Rappelant "le contexte social tendu et revendicatif actuel", le préfet considère qu'il "existe des risques sérieux pour que des éléments déterminés, radicaux, et à haute potentialité violente, dont les mots d'ordre excèdent la seule réforme des retraites, répondent à ces appels" à manifester et "se constituent en cortèges sauvages".

Selon lui, leurs objectifs pourraient être "de se rendre aux abords des lieux de pouvoirs, notamment la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations de mobilier urbain, de véhicules et de commerces, notamment de luxe, ou symbolisant le capitalisme dans différents lieux de la capitale".

Dans son arrêté, Laurent Nuñez rappelle également les violences et dégradations commises au cours des précédentes manifestations dans la capitale, notamment celles des 16, 23 et 28 mars, et cite les affrontements samedi dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.