Manifestations du 1er-Mai : près de trois quarts des gardés à vue à Paris relâchés sans poursuites

Au total, 25 personnes placées en garde à vue devaient passer en comparution immédiate. Selon une journaliste de l'AFP présente au Tribunal judiciaire de Paris dans l'après-midi, une dizaine de dossiers ont été audiencés ce jour, mais le renvoi d'une grande majorité d'entre eux à une date ultérieure a été demandé, comme de droit dans ce type de procédure. Enfin, selon le parquet, 28 gardes à vue ont été levées afin de poursuivre les investigations sous forme d'enquêtes préliminaires.

De nombreux avocats et défenseurs des Droits de l'Homme dénoncent depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites des interpellations et gardes à vue "préventives". Dernier épisode en date, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, qui a dénoncé, dans un courrier du 17 avril adressé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et révélé ce mercredi, "des atteintes graves aux droits fondamentaux" par la police lors de gardes à vue parisiennes.