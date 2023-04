Manifestations du 1er-Mai : pourquoi des drones survoleront plusieurs grandes villes

La Cnil, autorité indépendante qui veille à la vie privée des Français, avait rendu en mars un avis sur le décret. Elle demande que lui soient transmises les doctrines d'emploi ne figurant pas dans le décret, et qui devront préciser les "cas d'usage, les conditions d'emploi et les conduites à tenir" en particulier s'agissant de "l'information" du public concerné par l'utilisation des drones. Un point qui explique l'avalanche d'arrêtés et de communiqués sur les réseaux sociaux de la part des préfectures concernées, comme celle de la Gironde ou de la Seine-Maritime.

La loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, qui avait été adoptée en décembre 2022, avait réintroduit plusieurs mesures controversées de la loi Sécurité globale, retoquées par le Conseil constitutionnel en 2021.

Selon les préfectures, plusieurs raisons sont invoquées pour le recours à cette nouvelle disposition. Ainsi, à Paris, on évoque un "contexte social tendu" et des "risques sérieux que soient présents des éléments déterminés, radicaux et à haute potentialité violente". Un argument que l'on retrouve dans la plupart des arrêtés, au milieu d'exemples de violences et de dégradations sur les semaines précédentes. Pour Le Havre, l'utilisation est justifiée par les autorités locales par l'organisation de deux manifestations opposées au même moment - une par le RN et une par les syndicats - à "moins de 3 km".