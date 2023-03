Manifestations contre la réforme retraites : affrontements à Lorient, le commissariat pris pour cible

Neuvième journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. À l'appel des syndicats des centaines de milliers de Français sont appelés à manifester ce jeudi 23 mars contre le texte du gouvernement, dont l'adoption via l'article 49.3 a provoqué la colère de nombreux citoyens. Dès le matin, des rassemblements ont eu lieu aux quatre coins de France, parfois émaillés de violences. La situation était particulièrement tendue à Lorient, dans le Morbihan, où des manifestants ont pris le commissariat pour cible.

Selon un policier présent sur place au moment des faits, environ 4000 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture et le commissariat, qui jouxte le bâtiment. Les forces de l'ordre présentes ont rapidement été débordées par le nombre et la violence des individus - au sein desquels environ 300 éléments radicaux étaient présents - et un feu a été allumé contre le commissariat. Des vitres ont également été brisées, la grille d'entrée brûlée et un individu a tenté d'escalader le portail de l'hôtel de police. Selon un bilan provisoire, 12 policiers ont été légèrement blessés dans ces heurts.