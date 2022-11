Marc Machin, ancienne victime d'erreur judiciaire, définitivement condamné à 16 ans de réclusion

La fin d'un feuilleton. Marc Machin était jugé en appel depuis lundi pour un viol commis en 2018 sous la menace d'une arme, extorsion avec arme, escroquerie, vol et violation de domicile, pour lequel il avait été condamné à seize ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de huit ans en 2021.

Mardi, il s'est désisté de son appel en pleine audience, a appris ce mercredi 23 novembre l'AFP auprès de son avocat Me Adrien Gabeaud : "Les réminiscences de son passé ne lui permettent pas encore d'atteindre le vœu de s'expliquer le plus sereinement possible", a-t-il indiqué. Il a donc été définitivement à seize ans de réclusion criminelle.