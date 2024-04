Marche blanche pour Shemseddine : le maire de Viry-Châtillon en appelle à "l'éducation, l'autorité et la responsabilité"

Ce vendredi 12 avril, avait lieu la marche blanche en hommage à Shemseddine, 15 ans, frappé à mort devant son collège. Le maire de Viry-Châtillon, très ému, a tenu un discours afin de rendre hommage à l'adolescent. Sa mère, trop éprouvée, n'était pas présente, mais elle avait préparé une lettre lue par une amie de l'adolescent.

Il avait 15 ans. Shemseddine a été battu à mort à la sortie de son collège par quatre autres jeunes. Afin de lui rendre hommage, une marche blanche ainsi qu'un rassemblement ont été organisés ce vendredi 12 avril à Viry-Châtillon. À cette occasion, le maire de cette commune de l'Essonne, Jean-Marie Vilain, a tenu à faire un discours en mémoire du jeune garçon. Très ému, il a assuré qu'après ce drame : "Il nous faut remettre les notions d’éducation, d’autorité et de responsabilité au centre de nos valeurs, si nous voulons éviter que de tels faits ne se reproduisent".

Si de nombreuses personnes étaient présentes pour l'adolescent, sa maman trop marquée par cette disparition tragique n'a pas trouvé la force de venir. Elle a toutefois tenu à travers une lettre lue par Pauline, une amie de Shemseddine, à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue depuis ce drame : "En ces temps où la paix semble si fragile, je souhaite ardemment que personne n’ait à endurer la douleur que nous avons ressentie. Je prône la paix, la compréhension mutuelle et l’empathie afin que chaque parent soit épargné de la souffrance que nous avons connue. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien indéfectible", lisait la jeune femme.

Amis, habitants de Viry-Châtillon et des communes aux alentours ou encore inconnus, tout le monde s'est rassemblé en signe de soutien à la famille et aux proches de ce jeune de 15 ans. C'est le cas notamment de Myriam : "Je connais les cousins. On est là pour soutenir la famille avec mes garçons et pour dire qu’on est contre toute cette violence, qu’il faut que cela cesse. On espère qu’ils vont être punis sévèrement et que cela serve d’exemple. On est là pour que Shemseddine repose en paix et que sa maman sente qu’elle est soutenue et qu’elle n’est pas seule", a-t-elle assuré au micro de LCI.