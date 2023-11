Marche contre l'antisémitisme à Paris : sécurité, parcours... Ce qu'il faut savoir

Plusieurs stations de métro et de RER seront fermées à l'occasion de la marche. Sont concernées les stations Concorde (M1, M8, M12), Assemblée Nationale (M12), Solférino (M12 et RER C), rue du Bac (M12), Saint-Germain des Prés (M4), Mabillon (M10), Odéon (M4 et M10), Cluny-la-Sorbonne (M10).

Les bus ne circuleront pas sur l'ensemble du parcours.