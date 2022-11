Marché de Noël de Strasbourg : un couple blessé au couteau, un homme interpellé

Alertés, les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues et ont facilement retrouvé le suspect.

"Le mis en cause a été interpellé par la suite en possession de nombreux objets volés. À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à un magistrat instructeur du chef de 'vol avec arme', il a été ensuite placé détention provisoire", nous précise la magistrate qui insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "fait de droit commun" et non d'un acte terroriste.