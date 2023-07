La marche pour Adama Traoré prévue le 15 juillet à Paris sera interdite, annonce Gérald Darmanin

"Donc nous interdirons par l'intermédiaire du préfet de police cette manifestation, comme par soucis d'équilibre, nous avons interdit la manifestation de policiers qui souhaitaient manifester en soutien à leurs collègues de Nanterre. Ils ont accepté la demande du préfet de police de ne pas se réunir et n'ont pas attaqué l'acte pris par le préfet de police. Donc jusqu'au 15 juillet, nous proposerons les interdictions de manifestation", a encore précisé Gérald Darmanin, qui a par ailleurs annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel de 130.000 policiers et gendarmes pour les 13 et 14 juillet.