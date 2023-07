Marne : deux motards frappés par la foudre, dont l'une touchée gravement

Selon la préfecture de la Marne et le Service départemental d'incendie et de secours du territoire, cités par nos confrères de France 3, le conducteur a été électrisé, tandis que la passagère a été foudroyée. "Elle a subi un arrêt cardio-respiratoire", précisent-ils. "Elle a ensuite repris une activité cardiaque et des mouvements. Elle a été transportée vers le centre hospitalier de Saint-Dizier tandis que le conducteur a été transporté au centre hospitalier de Vitry-le-François." Onze sapeurs-pompiers ont été mobilisés au cours de l'opération.