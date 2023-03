Marne : enquête ouverte après une lettre de menace reçue par une enseignante

Cette affaire intervient quelques jours après le meurtre d'une professeure d'espagnol dans les Pyrénées-Atlantiques qui a bouleversé la communauté éducative française et un peu plus de deux ans après l'assassinat d'un autre professeur, Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste.

"Toute menace sur un enseignant est prise très au sérieux", a insisté Ombeline Mahuzier. L'auteur de cette lettre encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. L'enseignante a de son côté été entendue et un examen psychologique et médical, ordonné.