Marne : le CRS recherché depuis lundi retrouvé mort dans sa fourgonnette

Les policiers ont par la suite découvert que le téléphone du CRS avait borné le soir de sa disparition à 10 kilomètres du domicile familial, dans les bois. Les recherches sur place n'ont malheureusement rien donné. De nombreux moyens, dont un drone ont été engagés pendant les trois jours de recherche. Celles-ci ont été vaines jusqu'à jeudi, et la découverte du corps sans vie du quadragénaire. Selon les premières constatations, le père de famille aurait mis fin à ses jours en prenant des médicaments et après "une intoxication au monoxyde de carbone" a indiqué le parquet de Reims qui a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort.

En avril dernier, un des membres de la compagnie d'Eddy âgé de 47 ans avait mis fin à ses jours. Ce drame avait conduit sa hiérarchie à désarmer l'ensemble de la compagnie par prévention. Eddy n'avait donc pas d'arme connue avec lui au moment de son décès.