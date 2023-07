Super U, Leclerc... Ils découpaient le bardage des supermarchés pour dévaliser le rayon multimédia

Ils sont suspectés d'avoir sévi dans la Manche, la Marne et l'Eure. Samedi dernier, 22 juillet, deux hommes ont été interpellés à Blacy dans la Marne sur la route nationale 4 par les militaires du Groupement de Gendarmerie départementale de la Marne et notamment de la compagnie de gendarmerie de Vitry-le-François.

Ces derniers sont soupçonnés d'avoir commis six vols et tentatives de vols à l'encontre de plusieurs supermarchés dans ces trois départements pour un préjudice évalué entre 150.000 et 200.000 euros.