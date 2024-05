Marne : un étudiant en arts du cirque décède après une chute lors d'un entrainement

Vendredi 4 mai, un étudiant âgé de 23 ans a fait une chute lors d'un entraînement au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Pris en charge par les secours, le jeune homme est décédé le lendemain à l'hôpital. Dans un communiqué, Rachida Dati, ministre de la Culture, adresse "ses pensées" à tous les proches de la victime.

C'est un accident dramatique qui s'est produit vendredi dernier au Centre national des arts du cirque (CNAC) situé à Châlons-en-Champagne (Marne). Ce jour-là, un jeune homme âgé de 23 ans et étudiant en 3ème année a chuté alors qu’il préparait l’exercice de fin de cursus. Prise en charge par les secours et hospitalisé à Reims, la victime a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Dimanche, la directrice du Cnac, Peggy Donck, a partagé "son infinie tristesse" sur les réseaux sociaux et présenté ses "chaleureuses pensées" aux proches du jeune homme nommé Titouan Maire, aux étudiants et aux salariés du centre national des arts du cirque.

Une enquête ouverte

Dès ce week-end, le parquet de Châlons-en-Champagne a ouvert une enquête visant à déterminer les causes de la mort du jeune homme. Lundi 6 mai, une cellule psychologique a été mise en place au centre pour soutenir les étudiants et les équipes encadrantes.

Ce mardi, dans un communiqué, le ministère de la Culture informe que Rachida Dati, a "présenté ses condoléances à la famille de l’élève". "La ministre souhaite faire part de toutes ses pensées et de son émotion à tous les étudiants et étudiantes

de l’école, à l’ensemble de ses équipes, ainsi qu’à la grande famille du cirque", précise le document..