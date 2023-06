Marne : une mère de famille tuée par son fils, le suspect interpellé

Les secours ont été alertés ce mardi vers 14 heures. À leur arrivée dans l'appartement où avait été signalé les faits et situé dans un immeuble, ils ont découvert le corps sans vie d'une femme. Là, un individu âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Reims. "La victime est la mère du mis en cause", indique le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette à TF1info confirmant une information de L'Union.