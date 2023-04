Marseille : cinq fusillades en une nuit, cinq blessés dont trois entre la vie et la mort

Pour rappel, ces fusillades interviennent moins de deux semaines après trois autres fusillades à Marseille qui avaient fait trois morts et huit blessés dans la nuit du 2 au 3 avril. La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, avait alors évoqué, une "logique de contrôle des territoires, et notamment celui de la cité de la Paternelle, et une logique de vendetta, de représailles" entre bandes adverses régnant sur les trafics de stupéfiants dans la cité phocéenne.

Depuis le début de l'année, 14 personnes ont perdu la vie à Marseille, sur fond de trafics de stupéfiants, 13 ont été tuées par balles et un adolescent a été battu à mort.