Marseille : blessée dans sa chambre par une balle, une jeune femme entre la vie et la mort

Une seconde victime, un homme âgé de 23 ans et connu du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) était découvert peu après. Pris en charge par les marins-pompiers, il présentait une blessure à l'aine et à l'arrière de la tête. Selon ses déclarations, ces blessures lui auraient été infligées cité Saint-Thys, là même où la jeune femme avait été grièvement blessée. La victime a ainsi expliqué que trois individus se trouvant dans un véhicule 4x4 noir étaient arrivés vers lui et l'avaient frappé à coups de crosse. Il était parvenu ensuite à prendre la fuite en escaladant un grillage se blessant à ce moment précis à l'aine. Toujours selon ses déclarations, il aurait ensuite été frappé par des habitants après avoir franchi une clôture de jardin.

Une source policière nous précise que l'individu faisait l'objet d'une plainte dans une affaire de proxénétisme. Il fait par ailleurs l'objet d'une fiche au Fichier des personnes recherchées.