Marseille : deux homicides en moins de 24 heures

Un second homicide a ensuite été constaté dans la nuit de jeudi à vendredi, peu avant minuit, avec la découverte d'un corps dans un véhicule calciné, Parc Corot, une cité du 13e arrondissement, dans le nord de la ville, gangrénée par les trafics de stupéfiants. Un autre véhicule, peut-être abandonné par les tireurs, a également été retrouvé carbonisé à proximité, a-t-on précisé vendredi matin du côté de la police judiciaire, également chargée de ce dossier. Le corps était dans le véhicule et non dans le coffre, selon les enquêteurs.

Une autopsie va avoir lieu dans la journée pour déterminer la cause de la mort de cette victime, pour l'heure non identifiée, a indiqué la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens.