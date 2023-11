Disparition de Mélodie à Marseille : l'enquête bascule en "enlèvement et séquestration"

Mélodie Mendes da Silva, une mère de famille marseillaise de 34 ans, a disparu début novembre. L'enquête pour "disparition inquiétante" a été requalifiée vendredi pour "enlèvement et séquestration". Une marche était organisée par son conjoint ce samedi.

Plus de deux semaines après la disparition de Mélodie, les investigations prennent un nouveau tournant. L'enquête pour "disparition inquiétante" a été requalifiée ce vendredi 17 novembre pour "enlèvement et séquestration", selon une information du parquet auprès de l'AFP. Elle est conduite par une juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis mardi, a précisé le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Elle est sortie de chez elle sans aucune affaire

Cette information arrive alors que ses proches organisaient une marche ce samedi pour faire "bouger un peu les choses", comme le confiait le frère de Mélodie. Arborant le visage de la jeune femme sur leur tee-shirt, ils se sont lancés en début d'après-midi depuis le conseil régional situé dans le 3e arrondissement de la ville, afin que "ceux qui n'avaient pas vu son visage le voient".

Car Mélodie Mendes da Silva, esthéticienne de 34 ans, a disparu depuis le vendredi 3 novembre. Mère de deux enfants, elle avait quitté son logement situé dans le centre de Marseille en fin d'après-midi, alors que Pearl, son conjoint depuis 15 ans, était au travail. Selon les images de vidéosurveillance de l'immeuble, que la famille a pu consulter, la jeune femme est partie sans prendre des affaires particulières. Au micro de TF1, son compagnon a précisé que Mélodie serait partie en laissant ses clés, sa carte bleue, et même sa carte d’identité à son domicile.

DR

Dans un premier temps, les proches de Mélodie ont expliqué ne pas s'être inquiétés, imaginant qu'elle avait besoin de s'isoler après le récent décès de sa mère. "Elle se renfermait beaucoup, elle voulait être seule, elle ne voulait pas parler avec les gens", raconte Pearl. "Je voyais sa tristesse par rapport au décès de sa maman." Face à des appels qui sonnent dans le vide, sa disparition a toutefois été signalée par son mari, trois jours plus tard, comme l'a précisé Nicolas Bessone. Mélodie n'a plus donné aucun signe de vie auprès de sa famille depuis.

Selon l'avis de recherche diffusé et placardé dans les rues et le métro de la deuxième ville de France, la mère de famille était vêtue de noir et portait des claquettes lorsqu'elle a quitté son domicile. Sa dernière géolocalisation, selon son téléphone, remonte au même jour, à 19h24, dans le 11e arrondissement, dans l'est de Marseille.