Marseille : il fait un pari et mange une souris vivante lors d'une soirée d'intégration

Des cris de dégoût, de la stupéfaction puis des rires face à une scène morbide. Le 8 septembre dernier, au cours d'une soirée d’intégration en vue des classes préparatoires du Lycée Thiers de Marseille, un des élèves a pris une souris vivante qu'il a placée dans sa bouche avant de la mâcher longuement, de la faire tomber, de la ramasser pour la placer de nouveau dans sa bouche et de l'avaler sous l'œil de ses camarades écœurés ou hilares. Ces quelques secondes insupportables ont été filmées par un témoin et TF1info a pu consulter les images.

Alertée de cet événement, la Fondation 30 millions d'Amis a porté plainte en début de semaine et communiqué sur les réseaux sociaux sur cette affaire. "Nous avons tout de suite déposé plainte contre ce jeune homme pour 'sévices graves et actes de cruauté'. Celui-ci encourt une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende", explique à TF1info Me Xavier Bacquet, avocat de l'organisation.