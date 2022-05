Un mort dans l'explosion d'une maison près de Marseille

L'explosion d'une maison a fait un mort près de Marseille. Selon les informations du service Police-Justice de LCI-TF1, les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche 1er mai à lundi 2 mai vers 04h40 sur la commune d’Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Une explosion, suivie d’un incendie, a eu lieu dans une maison de village.

Les sapeurs-pompiers du département annoncent qu’un homme de 50 ans est décédé et que neuf personnes ont été secourues. Parmi elle, on dénombre trois blessés légers. Les opérations de secours et de recherches étaient toujours en cours ce lundi matin.

À ce stade, l’origine de l’explosion est encore inconnue.