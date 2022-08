Marseille : le professeur à la kippa agressé à la machette souffre des déclarations de son collègue

"A partir de 10h30 mercredi, ça a été l'horreur. Mon téléphone comme celui de Monsieur Amsellem n'ont pas arrêté de sonner ", raconte Me Fabrice Labi à metronews. Quelques minutes avant ces sonneries incessantes, le quotidien La Provence livrait une information exclusive sous le titre "Le professeur juif qui disait avoir été 'tailladé' mi-novembre à Marseille placé en garde à vue" .

" Tout le monde a mélangé les deux dossiers, tout le monde croyait que le prof juif en garde à vue, c'était mon client. Parce que les deux affaires se sont passées dans la cité phocéenne, et parce que dans les deux cas, ce sont des agressions antisémites, mais elles n'ont rien à voir", poursuit l'avocat.

Agresseur arrêté, arme retrouvée et témoins

Le 11 janvier dernier, Benjamin Amsellem, professeur de 35 ans qui portait sa kippa, avait été attaqué dans le 9e arrondissement de Marseille par un jeune de 15 ans. Frappé d’abord au dos à l’aide d’une machette, selon ses déclarations, Benjamin Amsellem est parvenu à se sauver avant de trébucher et de tomber. "Il s’est mis devant moi pour continuer à me frapper. C’est là que j’ai vu son visage, je l’ai vu haineux, animé par l’envie de tuer", avait-il confié au Monde . Sa vie, selon lui, il la doit d'abord à sa Torah et à sa sacoche avec lesquelles il s'est protégé, puis aux passants qui lui ont porté secours quelques secondes après et qui ont mis l’agresseur en fuite. Arrêté dix minutes plus tard par la police, ce lycéen de 15 ans a été depuis mis en examen pour "tentative d’assassinat en raison de l’appartenance religieuse de la victime et en relation avec une entreprise terroriste".

"L'attaque de mon client ne fait aucun doute. Une arme a été retrouvée, il y a des témoins, il y a un agresseur présumé qui a été arrêté, poursuit Me Labi. Comprenez bien que mercredi, mon client a été un peu surpris d'avoir des appels venant de toute part".

La Provence avait pourtant anticipé les amalgames en indiquant en bas de son article : "Précisons que cette affaire n'a aucun lien avec l'agression à la machette dont a été victime Benjamin Amsellem, un enseignant juif, le 11 janvier dans le 9e arrondissement de Marseille et sur laquelle aucun doute ne plane".

EN SAVOIR +

>> Agression d'un professeur juif à Marseille : "II voulait le tuer"

>> Agression antisémite à Marseille : ce que l'on sait du suspect >> Après l'agression antisémite de Marseille, les juifs "incités" à enlever leur kippa

>> Enlever la kippa ? Le débat qui divise après l'agression antisémite à Marseille

L'avertissement n'a pas suffi. "Je me doutais bien que les lecteurs allaient faire l'amalgame. L'affaire de Monsieur Amsellem a fait beaucoup de bruit, notamment parce qu'il portait la kippa et qu'il y a eu après tout un débat après autour de la calotte que portent les juifs pratiquants, poursuit l'avocat. Nous avons mis un temps fou à répondre aux médias français et surtout étrangers pour leur expliquer qu'il ne s'agissait pas de Monsieur Amsellem, mais d'un autre professeur juif agressé deux mois plus tôt. Mon client s'est fait traiter de 'menteur', de 'tricheur,' ça lui a fait beaucoup de mal. Puis ça l'a replongé dans la psychose."

"Il ne veut plus sortir de chez lui"

Un peu moins de deux mois après son agression, outre cette malencontreuse confusion, comment se porte Monsieur Amsellem ? "Il va mal, fait savoir Me Labi. Il a été arrêté trois mois. Son arrêt maladie va certainement être prolongé car il a un trouble psychologique sévère. Il ne veut plus sortir de chez lui. Quand il ose le faire, il porte une casquette. Il se retourne dans la rue, il se méfie de tout le monde. Il ne passe plus jamais à proximité du lieu du drame et cherche à déménager". Avec l'affaire Saadoun, Benjamin Amsellem a très peur de la suite. "Il se dit que si jamais il est de nouveau agressé, personne ne le croira, c'est très dur."

A la mi-mars, Benjamin Amsellem et son avocat viendront à Paris où ils ont rendez-vous avec le juge d’instruction. Tzion Saadoun, 56 ans, comparaîtra, lui, le 13 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Marseille pour "dénonciation mensongère d'un délit imaginaire". Il encourt pour ces faits jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

A LIRE AUSSI

>> Marseille : le professeur juif qui disait avoir été "agressé" sera jugé pour "dénonciation mensongère"

>> Marseille : le professeur juif "agressé" a-t-il menti ?

>> Agression antisémite au couteau contre un enseignant à Marseille