Marseille : malgré les renforts policiers, des quartiers gangrénés par les trafics et les fusillades

"Ça a été la guerre cette nuit dans les cités marseillaises. Nous avons pour l’instant trois morts a minima, huit blessés dont trois graves dans trois cités différentes. On ne sait pas encore si toutes ces affaires sont liées mais tout laisse penser que les deux premières le seraient. Probablement autour du trafic de stupéfiants". Voici comment Rudy Manna, porte-parole Alliance police nationale sud, décrivait ce matin sur LCI les faits qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la cité phocéenne. Le bilan s’est alourdi depuis.

Quelques heures plus tard en effet, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, annonçait, en plus des trois morts, douze blessés et non huit au cours de ces règlements de compte au cours desquels des calibres 7.62, 9 mm notamment ont été utilisés.

Parmi les victimes, plusieurs mineurs : un jeune de 16 ans est décédé, deux autres de 14 et 16 ans ont été grièvement blessés, et l’un d’eux se trouve entre la vie et la mort. La magistrate, qui a précisé que pour l'heure "aucun lien n’est établi entre ces trois fusillades", devrait donner davantage d'informations ce soir à 17h30 lors d'un point presse.

Ce phénomène de fusillades à Marseille, dont la grande majorité est liée au trafic de drogue, n’est malheureusement pas nouveau et semble impossible à enrayer.