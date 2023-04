Marseille : nouvelle fusillade, cinq blessés dont trois entre la vie et la mort

Il était 2h30 du matin, dans la nuit de lundi 17 à mardi 18 avril, quand les marins-pompiers sont intervenus près de la cité Félix Pyat, dans le 3e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône). C'est là que quelques minutes plus tôt, un individu armé d'un pistolet automatique a tiré en direction du local associatif et d'un bar à chicha.

Cinq personnes ont été blessées. Selon nos informations, l'une d'entre elle, de sexe masculin et blessée au niveau du bras, avait quitté les lieux avant l'arrivée des secours. Une autre de sexe masculin et âgée de 30 ans présentait des plaies légères au niveau du visage. Les trois autres blessés sont entre la vie et la mort. Il s'agit d'un mineur âgé de 15 ans atteint à la tête, d'un jeune homme âgé de 22 ans touché au niveau des membres inférieurs et d'un troisième âgé de 32 ans blessé au niveau du thorax. Tous ont été conduits à l'hôpital.