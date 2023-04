Marseille : nouvelles salves de coups de feu dans la nuit de jeudi puis vendredi, un blessé

Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement dans la cité phocéenne. Ainsi, quelques heures après cinq fusillades qui ont fait quatre blessés et un mort (un jeune âgé de 26 ans) dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 avril dans plusieurs quartiers de la ville, de nouveaux tirs ont retenti à Marseille.

Selon les informations de LCI-TF1, vers 23h jeudi soir plusieurs appels au 17 ont signalé des tirs cité du Mail dans le 14e arrondissement. Dix minutes plus tard, les marins-pompiers ont informé la police de leur intervention rue de Beaucaire pour un blessé par arme à feu.

Des premiers soins sont alors prodigués à un homme blessé, touché de trois impacts de balle sur le côté gauche du corps au niveau de l'omoplate, de la cuisse et de la fesse. La victime, consciente, a indiqué qu'elle se promenait dans la rue lorsqu'une voiture est arrivée et s'est arrêtée derrière elle avant de faire feu et de prendre la fuite. Âgé de 33 ans, cet homme est inconnu des services de police. Sur le lieu des tirs, 18 douilles de calibre 7.62 (type Kalachnikov) et de 5.56 ont été retrouvées. Quatre voitures stationnées ont été dégradées par des impacts de balle. Le parquet a chargé la police judiciaire de l'enquête.