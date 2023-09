Marseille : plusieurs blessés dans une collision entre deux bateaux de plaisance

"Un bateau qui passait à grande vitesse a arraché la cabine et emporté le pilote de ce bateau sur lequel se trouvaient des plongeurs qui effectuaient des prélèvements pour recenser les espèces en mer Méditerranée", a expliqué Hervé Menchon, l’élu de la ville de Marseille chargé de la biodiversité marine qui participait à l'opération de recensement des espèces, mais en étant resté à quai. "Plus qu'entre deux bateaux, c'est la collision entre deux mondes : d'un côté un groupe de plongeurs qui veille au maintien de la vie marine et conscient des enjeux actuels, de l'autre le bruit, la fureur et un usage récréatif, insouciant et dangereux pour la biodiversité", a ajouté l'élu.