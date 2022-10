Marseille : un homme tué par balles dans une épicerie

Il s'agit du cinquième mort par balle dans ce secteur depuis mi-septembre, selon un décompte de l'AFP. Le quartier de la Belle de mai, qui se situe dans l'un des arrondissements les plus déshérités de la deuxième ville de France et même l'un des plus pauvres d'Europe, est "en très forte tension" car "il y a un point de deal qui fait l'objet d'une tentative de prise en main par des trafiquants de très haut vol de la cité voisine", avait expliqué début octobre la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri.

Depuis le début de l'année, 26 personnes ont été tuées par balles dans les Bouches-du-Rhône, le plus souvent sur fond de trafic de stupéfiants, selon la Préfecture de police. "Une très mauvaise tendance", avait admis début octobre Damien Martinelli, procureur adjoint à Marseille, évoquant l'année 2016 et ses 32 morts.