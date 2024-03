Narcotrafic : 13 membres présumés du gang marseillais "DZ mafia" interpellés

Treize personnes, dix hommes et trois femmes, ont été interpellées à Marseille et à Rennes lundi 11 mars. Elles sont soupçonnées d’être liées au gang marseillais DZ Mafia, spécialisé dans le trafic de drogue.

Treize membres présumés de la "DZ Mafia", l'un des principaux gangs impliqués dans le trafic de stupéfiants marseillais, ont été interpellés à Marseille, dans les Alpes-de-Haute-Provence et à Rennes dans le cadre d’une enquête pour tentative de meurtre en Espagne, a indiqué mardi 12 mars une source proche du dossier, une information confirmée dans la soirée par le parquet de Marseille. Les gardes à vue se poursuivaient mardi soir.

Cette opération "coordonnée" a été menée lundi à l'issue d'une enquête de 14 mois qui a mobilisé 80 enquêteurs spécialisés français, avec l’appui de la Brigade de Recherche et d’Intervention de Marseille et en présence d’enquêteurs espagnols, a précisé le parquet. Sur les 13 suspects interpellés, 10 hommes et 3 femmes âgés de 15 à 25 ans, "soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'homicide volontaire en bande organisée à l'encontre d'un ressortissant français survenue le 29 janvier 2023 à Emporia Brava en Espagne", précise le parquet.

"Bravo aux policiers pour ce nouveau coup de filet dans le milieu du narcobantisme marseillais. Après l’arrestation au Maroc du chef d’un groupe criminel ce week-end", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X. En effet, ces interpellations interviennent quelques jours après l’interpellation au Maroc de Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda, rival de la DZ Mafia.

Une guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal – jusqu’à 80.000 euros de chiffre d’affaires quotidien pour certains – entre le clan Yoda et la DZ Mafia a ensanglanté Marseille, notamment l’an dernier.

Avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées dans les violences liées au trafic de drogue, 2023 fut l’année la plus meurtrière à Marseille. Quelque 35 de ces "narchomicides" étaient directement liés aux rivalités entre ces deux clans, avait souligné en janvier Pascal Bonnet, adjoint à la police judiciaire dans le sud de la France.