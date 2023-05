Marseille : trois morts dans une nouvelle fusillade

Nouveau drame à Marseille. Trois hommes ont été tués par balle tôt dimanche matin dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés boulevard de la Pomme aux alentours de 5h10. Des inconnus circulant en voiture ont alors ouvert le feu sur un autre véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes, selon une source policière. Les victimes avaient quitté peu auparavant une boîte de nuit et roulé sur plusieurs centaines de mètres quand leur voiture a été prise pour cible, selon une source policière citée par l'AFP.

Trois des occupants, âgés d'environ 25 ans, ont été mortellement touchés. Deux autres ont réussi à prendre la fuite. Les suspects, eux, ont pu quitter les lieux de la fusillade et sont toujours recherchés. Une voiture a été retrouvée incendiée peu après la fusillade dans le même secteur de Marseille, sans qu'il soit immédiatement clair s'il s'agissait de celle des agresseurs. Une enquête a été ouverte et la préfète des Bouches-du-Rhône s'est rendue sur place. "Tous les services de police sont mobilisés pour retrouver les auteurs de ces crimes abjects et pour démanteler les réseaux de trafiquants responsables de cette violence", a affirmé de son côté la préfecture.