Marseille : un Algérien visé par une OQTF mis en examen pour un viol sur une jeune femme

Le mis en cause, un Algérien âgé de 32 ans, a été déféré dimanche devant le parquet de Marseille en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. "Présenté devant un juge d’instruction, il a été mis en examen des chefs de viol aggravé de deux circonstances, en l’espèce commis en état d’ivresse manifeste et sous l’emprise de stupéfiants, et de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il a été placé en détention provisoire", détaille le parquet.

Le suspect avait fait l’objet, avant son interpellation, d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’une interdiction de retour. La date de cette OQTF n'a pas été précisée.

"Les circonstances et le déroulé des faits doivent encore être précisés. À ce stade des investigations, il apparait, sans qu’il soit possible d’affirmer s’ils se connaissaient auparavant ou non, que la victime et le mis en cause se seraient rencontrés plus tôt dans la soirée dans le centre de Marseille. Ils seraient ensuite partis avec plusieurs autres individus en voiture, avant d’être déposés tous les deux, dans des conditions restant à déterminer, sur les lieux de l’agression", précise le parquet de Marseille. Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire du juge d’instruction.