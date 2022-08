Marseille : un détenu gravement brûlé dans l'incendie de sa cellule

Située dans les quartiers sud de Marseille, un partie du centre pénitentiaire des Baumettes, prison mythique qui a notamment accueilli les parrains de la "French Connection" et la dernière exécution en France, est en cours de réhabilitation. En cause, elle avait été qualifiée de "répugnante" par le Conseil de l'Europe lors d'une visite inopinée pour la journée des droits de l'Homme en décembre 2006 et était connue pour ses conditions insalubres. De nombreux projets de rénovation avaient vu le jour, pour la plupart avortés.

Ce n'est qu'en 2012 que Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux, a annoncé, le projet nommé "Baumettes 2", qui aboutira cette fois. Six plus tard, en 2018, la première extension a été livrée, avec 1182 places disponibles. A la place de l'historique bâtiment de pierres aujourd'hui détruit, une nouvelle maison d'arrêt de 740 places doit voir le jour d'ici 2025, s'ajoutant à la première extension. C'est dans ce dernier bâtiment que l'incendie a eu lieu. Au 1er août, 816 hommes et 106 femmes étaient incarcérés aux Baumettes.