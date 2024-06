Un homme âgé de 44 ans a été retrouvé mort mercredi soir dans un appartement du 1ᵉʳ arrondissement de la cité phocéenne. Selon une source policière, il présentait des blessures par arme blanche et par arme à feu. Une enquête a été ouverte pour meurtre par le parquet de Marseille.

L'appel au 18 a été passé mercredi soir, vers 21h, pour porter secours à un homme. Ce dernier a été retrouvé mort peu avant par une amie dans son appartement de Marseille.

Arrivés au domicile de la victime situé rue Jean Roque dans le 1ᵉʳ arrondissement, les marins-pompiers l'ont découvert "dans sa baignoire en état de rigidité cadavérique laissant supposer que le décès datait de plusieurs heures au moins", indique une source proche du dossier à TF1info. Son décès a été constaté sur place par le médecin légiste.

Plusieurs plaies sur le corps de la victime

Selon une source policière, l'homme présentait "plusieurs plaies dans le dos par arme blanche et deux impacts de balle dans l’abdomen" et était "très défavorablement connue au traitement des antécédents judiciaires".

La police technique et scientifique a procédé à des relevés et constatations sur la scène de crime pour relever toute éventuelle trace et indice. Par ailleurs, au cours de l'enquête de voisinage, un habitant a déclaré avoir entendu des détonations dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin.

Une enquête ouverte pour "meurtre"

Contacté par TF1info, le parquet de Marseille confirme "la découverte, mercredi 20 juin, du corps d’un homme âgé de 44 ans dans un appartement du 1ᵉʳ arrondissement de Marseille". Ce dernier a ouvert une enquête du chef de "meurtre" confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Le parquet n'a en revanche pas donné de précision sur les éventuels antécédents judiciaires de la victime.