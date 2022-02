Marseille : un mort et un blessé par des tirs de Kalachnikov

Le jeune homme tué, âgé de 18 ans, n'était pas fiché pour des affaires de stupéfiants. Les auteurs ont pris la fuite après les faits. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille.

Il s'agit de troisième fusillade mortelle depuis le début de l'année à Marseille, après un premier mort le 4 janvier quartier Saint-Antoine (15e arrondissement) et un second, le 17 janvier, cité des Oliviers (13e), connue comme un de plus importants points de deal de drogue de Marseille.