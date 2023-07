Marseille : une cagnotte créée en soutien aux quatre policiers mis en examen pour violences

Elle a été créée en fin d'après-midi jeudi et plus de 12.000 euros avaient déjà été récoltés ce vendredi matin à 11h45. Suite à la mise en examen le 20 juillet de quatre policiers de la BAC (Brigade anticriminalité) pour violences en réunion après qu'un homme de 21 ans a été frappé et a reçu un tir de LBD à Marseille en marge des émeutes de début juillet, une cagnotte a été créée pour les soutenir.

"Quatre policiers sont aujourd’hui mis en examen dans le cadre d’une affaire de violences durant les émeutes ou les magasins du centre-ville de Marseille ont été pillés. Afin de soutenir leur famille et subvenir à leur besoin financier, je sollicite l'ouverture d'une cagnotte. Cette cagnotte leur permettra de compenser leur perte de salaire durant le temps de l’instruction. Cette cagnotte sera versée sur le compte de l'amicale de la Bac sud pour repartir les fonds auprès des quatre familles de nos collègues", écrit l'organisateur avec le pseudo "Amicale bac sud Marseille Bac sud" sur le site de GoFundme.