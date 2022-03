Savoie : jugée trop "turbulente", une écolière scotchée à sa chaise

L'histoire peut sembler incroyable mais elle a été confirmée par le maire de la ville, Franck Roubeau. Le 17 mars 2022, une petite fille a été attachée avec du scotch à sa chaise alors qu'elle était à la cantine avec ses camarades.

Ce geste improbable et interdit a été réalisé par deux agents périscolaires dans une école de la commune de Marthod en Savoie. Ces deux personnes auraient estimé que l'enfant était "trop turbulente". Très vite, la fillette et ses camarades ont rapporté les faits et des mesures ont été prises.