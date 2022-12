Martinique : un prêtre mis en examen pour viol

"Il y a des personnes qui sont là pour écouter des personnes qui auraient des témoignages à donner ou des victimes supposées ou des témoins. Donc ce témoignage remonte et on fait immédiatement un signalement, quel qu'il soit, sans présumer de la véracité aux autorités judiciaires. Personnellement, c'est une immense tristesse. Je suis vraiment accablé, mais je ne suis pas le seul et heureusement, c'est dimanche, on va prier", a-t-il ajouté.

L'archevêché indique avoir mis en place une cellule d'écoute "neutre et confidentielle" afin "d'accueillir chaque cas de la façon la plus adaptée". En octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique n'avait comptabilisé qu'une victime en Martinique parmi les six signalées dans les outre-mer. Un chiffre jugé à l'époque très en deçà de la réalité.