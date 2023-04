Massif du Mont-Blanc : deux morts après la chute d'un bloc de glace

Nouveau drame en montagne ce mercredi 19 avril. La préfecture de Haute-Savoie a annoncé sur Twitter que les services de secours étaient intervenus "sur le massif du Mont-Blanc à la suite d'une chute de sérac", un bloc de glace. Un peu plus tard, elle a précisé que le "bilan est de deux personnes décédées, un blessé léger et quatre personnes indemnes". Pour le moment, les circonstances de l'accident et le lieu précis n'ont pas été communiqués, mais la préfecture a remercié "l'ensemble des services mobilisés sur cette intervention particulièrement périlleuse".

Toujours sur Twitter, Xavier Roseren, député de Haute-Savoie, a indiqué que les faits avaient eu lieu "sur le secteur du petit plateau". Selon des éléments du Dauphine Libéré, la chute de sérac s'est déroulée dans le secteur du refuge des Grands Mulets. Les blocs de glace se seraient détachés depuis le Dôme du Goûter, déclenchant une avalanche qui a ensuite atteint l'itinéraire d'ascension du Mont-Blanc.