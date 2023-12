Mathias Vicherat propose sa "mise en retrait provisoire" de la direction de Sciences Po Paris

Le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vicherat, a proposé sa "mise en retrait provisoire" de ses fonctions au sein de l'école. Le responsable et sa compagne ont un temps été placés en garde à vue mardi dernier, alors qu'ils s'accusaient mutuellement de violences conjugales. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment.

Il propose sa "mise en retrait provisoire". Le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vicherat, placé en garde à vue début décembre avec sa conjointe alors qu'ils s'accusaient mutuellement de violences conjugales, a envoyé un message à l'ensemble des étudiants et de la communauté éducative de l'école parisienne.

"J'ai proposé à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), Laurence Bertrand Dorléac, de me mettre provisoirement en retrait de mes fonctions selon des modalités, un calendrier et une durée qu'il lui revient de définir et qu'elle présentera dans les différentes instances cette semaine", est-il ainsi écrit dans ce courriel transmis ce lundi. La semaine dernière, plusieurs dizaines d'étudiants avaient bloqué l'entrée du bâtiment historique de Sciences Po Paris pendant quelques jours, à l'appel de syndicats étudiants, pour réclamer la démission de son directeur.

Dans une déclaration commune, le couple avait indiqué la semaine dernière qu'"aucune" plainte n'avait été déposée dans le cadre de cette affaire. Une enquête préliminaire a toutefois été ordonnée par le parquet de Paris. En novembre 2021, Mathias Vicherat a pris la tête de Sciences Po Paris, succédant à Frédéric Mion, contraint de démissionner pour avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel.