Mathieu Kassovitz victime d'un accident de moto : l'acteur a été opéré, ses jours ne sont pas en danger

Blessé dimanche 3 septembre dans un accident de moto et transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'acteur Mathieu Kassovitz a été opéré pour de sérieuses blessures à la cheville, à la jambe et au bassin, a indiqué ce lundi son entourage à l'AFP. Il a été placé dans un "coma artificiel" pour le soulager de ses douleurs, et ses jours ne sont pas en danger, ont ajouté ces sources.