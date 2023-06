Mayenne : un adolescent interpellé après avoir menacé de faire "comme à Annecy" dans une école

Certains avaient menacé de "faire une Samuel Paty" après l'assassinat du professeur en 2020. Vendredi dernier, un adolescent âgé de 15 ans n'a rien trouvé de mieux que d'appeler un groupe scolaire privé à Saint-Berthevin, en Mayenne, promettant à la directrice qu'il avait au bout du fil qu'il allait "faire comme à Annecy".

Immédiatement, celle-ci a alerté les forces de l'ordre de l'appel qu'elle venait de recevoir. Police municipale, police nationale et gendarmerie se sont rendus sur place pour surveiller l'établissement comme l'indique Ouest-France qui a révélé cette information. Les parents d'élèves ont, eux, été invités à venir chercher leurs enfants le plus tôt possible.